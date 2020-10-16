Villadan hırsızlık yapan zanlıları güvenlik kamerası görüntüleri yakalattı - MERSİN

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki villalarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.Ekipler, 27 günlük çalışmada villaların çevresindeki güvenlik kameralarının kaydettiği 3 bin 244 saatlik görüntüyü inceledi.

Bölgeden bir ay içinde geçen 244 bin aracı da soruşturan ekipler, şüphelenilen iki aracı ve içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı.Kendilerini "Maskeliler" olarak adlandırılan zanlıların kimliğini tespit eden jandarma, 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.

Sorgularında 14 villada meydana gelen hırsızlığa karıştıkları belirlenen şüpheliler, suçlarını itiraf etti.Parmak izlerinden yapılan kontrolde de bir şüphelinin, İzmir ve Manisa'daki 3 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maske takan zanlıların demir kapılarından atladıkları evlere giriş anları görülüyor.