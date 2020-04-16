Villada yakalanan 18 kişiye "kumar oynama" ve "sosyal mesafe"den 84 bin lira ceza

AA

Jandarma ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde Z.P'ye (32) ait villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 17 şüpheli ve villa sahibi Z.P. yakalandı.

Yapılan aramada kumar parası olduğu değerlendirilen 32 bin 359 liraya el konuldu

Şüphelilere kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 27 bin 881 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için de 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Kumar için yer temin ettiği için gözaltına alınan ev sahibi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.