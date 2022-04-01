Vildan gelinin hikayesi izleyenleri şaşkına çevirdi!

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'Gelin Evi'nin final gününde yarışan Vildan gelin, evlatlık verildiği o anları anlatınca herkesi gözyaşlarına boğdu.

Tüm çocukları kız olarak dünyaya gelen bir ailenin, yedinci çocuklarını erkek beklemesi üzerine dünyaya gelen Vildan gelin, o hastanede hemşire olarak çalışan görevliye evlat verildi. Sonrasında yaşananlar ve Vildan gelinin anlattıkları izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

İşte Vildan Hanım’ın evlatlık verilme hikayesi;