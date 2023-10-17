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        Haberler Yaşam Viking gemisi Akdeniz'e açılıyor

        Viking gemisi Akdeniz'e açılıyor

        Norveç'in Tønsberg kentinden İstanbul'a 93 günlük tarihi bir yolculuk gerçekleştiren Viking gemisi Saga Farmann, Rahmi M. Koç Müzesi'ne veda etmeye hazırlanıyor. Ekim ayının sonunda müzeden ayrılacak olan gemi, Şehir Hatları Haliç Tersanesi'nde bakım gördükten sonra Akdeniz'e yelken açacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:18
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        Viking gemisi Akdeniz'e açılıyor
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        Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, Viking gemisi Saga Farmann'ı yolcu ediyor.

        Norveç'in Tønsberg kentinden 29 Nisan'da yola çıkan gemi, 100'den fazla kanal geçerek 3 bin 500 kilometre yol kat etmiş ve İstanbul'a ulaştıktan sonra 15 Ağustos'ta müzede sergilenmeye başlamıştı.

        Bin yıl önce kargo gemisi olarak kullanıldığı düşünülen Viking yelkenlisinin birebir kopyası 20 metrelik Saga Farmann, ekim ayının sonunda Şehir Hatları Haliç Tersanesi'nde bakıma alınacak.

        Modern Vikingler'in tarihe geçen 93 günlük deniz yolculuğunu yaptığı gemi, tersanedeki işlemlerinin ardından Akdeniz'e açılacak.

        Rahmi M. Koç Müzesi, 18 Ekim'de de Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ve Norveç Oseberg Viking Miras Vakfı iş birliği ile düzenlenen 'İki Gemi ve 10. Yüzyılın İki Gemi İnşa Tekniği: Yenikapı 12 ve Saga Farmann' başlıklı panele ev sahipliği yapacak.

        Panelde, Saga Farmann ile 2019 yılından bu yana müzede sergilenen Yenikapı 12 gemisi ele alınacak.

        İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyonu Projesi kapsamında Yenikapı (Thedosius) Limanı karasalında ortaya çıkan ve 9'uncu yüzyıl Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olan Yenikapı 12 ticaret gemisi batığı replikası, Viking gemisi Saga Farmann ile aynı döneme tekabül ediyor. Her ikisi de temsil ettikleri dönemlerin tekniklerine uyumlu inşa edilen ve denizde seyir kabiliyetine sahip tekneler, aynı ortamda ve Haliç'te bulunmasıyla da tarihe geçti.

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        #viking gemisi
        #Rahmi Koç Müzesi
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