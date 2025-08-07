Habertürk
        Viking - Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Viking - Başakşehir maçı canlı izle ekranı: Viking - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kapsamında Norveç temsilcisi Viking ile karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler Avrupa kupalarında oynadığı 64 müsabakada 25 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 96 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gol gördü. Lyse Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde, Viking - Başakşehir karşılaşmasının maç saat ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Viking - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Viking - Başakşehir maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 18:39 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:11
        • 1

          Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eleyen Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'in rakibi oldu. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, Viking - Başakşehir maçının hangi kanalda yayınlanacağı, şifreli mi, şifresiz olarak mı ekranlara geleceği sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, " Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Viking - Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        • 2

          VIKING BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Viking - Başakşehir maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        • 3

          VIKING BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Viking Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz olarak yayınlanacak.

          VIKING-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          Avrupa'da iki kez son 16 turuna yükseldi

          İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

          Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

          Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

          İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

          Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

        • 5

          Avrupa kupalarında Başakşehir

          Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 64 müsabakada 25 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

        • 6

          MUHTEMEL İLK 11'LER

          Viking: Klaesson, Bjornshol, Vevatne, Roseth, Auklend, Hansen, Askildsen, Alte, Fuglestad, Kvia-Egeskog, Svendsen

          Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Nuno Da Costa.

