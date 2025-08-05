Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Cherno More'yi saf dışı bırakan turuncu-lacivertliler, Viking'i geçmesi durumunda Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, "Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Viking - Başakşehir maçı tarihi ve saati...
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Viking - Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Başakşehir'de hedef, Viking engelini geçip adını bir üst tura yazdırmak. Turuncu-lacivertliler Viking'i elemesi durumunda Konferans Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek. Peki, "Viking - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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VIKING BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Viking - Başakşehir maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
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VIKING BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Viking Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı şifresiz olarak yayınlanacak.
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