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Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde tanıştığı Okan Özmut (36) ile haziran ayında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kıydığı nikâhla evlenen Vikaetta Liepikvilt (33), Antalya'nın Manavgat ilçesinde geldikleri balayında, müftülükte düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Vikaetta Liepikvilt, Müslüman olduktan sonra Hürrem Sultan'dan esinlenerek, 'Hürrem Sultan' adını aldı. İstanbul'da havalimanında çalışan Okan Özmut, 14 ay önce KKTC tatilinde eşiyle tanıştığını anlattı. Birlikte İstanbul'a gittiklerini, sonrasında evlenme kararı alıp, Gaziantep'te nikâh yaptıklarını söyleyen Özmut, "Tabii çevrede bazı insanlar şaşırdı. Ailem de şaşırmıştı. Sonradan onlar da 'Senin kararın' diyerek kabul ettiler. Önemli olan insanların anlaşabilmesi. Eşim şu anda tam olarak Türkçe konuşamasa da öğreniyor. Rusça, İngilizce ve Türkçe anlaşıyoruz" dedi. Eşinin Müslüman olduktan sonra 'Hürrem Sultan' ismini almak istediğini belirten Okan Özmut, "Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, geçmiş hayat olduğu için insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu. REKLAM

"TÜRKİYE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇOK ZENGİN" Sovyetler Birliği döneminde çocukken Ukrayna'nın ulusal sanatçısı Olga Sumska'nın oynadığı bir dizide Hürrem Sultan'ı tanıdığını ve o zamandan beri ilgi duyduğunu anlatan Vikaetta Liepikvilt ise "Vikaetta Lepikwilt'in anlamı güç, irade, yönetim ve liderlik. Ben doğası gereği çok iradeli ve kontrol edilemez bir insanım. Çocukluğumdan beri Türk kültürüne ilgi duyuyordum" ifadelerini kullandı.

Hürrem Sultan'ın dünyada tanınan lider vasıflı kadın olduğunu söyleyen Okan Özmut, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ile Hürrem Sultan'a yeniden hayran kaldığını anlattı. Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok zengin bulduğunu belirten Hürrem Sultan Özmut, "Türkiye, Allah'ın özenle yarattığı bir ülke. Renkli doğası ve kültürü açısından inanılmaz ve zengin, inanılmaz dağlar ve deniz. İnsanlara ve tavırlarına şaşırdım. Türkiye'de insanlar çok duyarlı ve misafirperver. Türkiye'de aile her şeyin üstünde. Bazen bunu biraz ürkütücü bile buluyorum. Çünkü Ukrayna'da aile sadece kağıt üzerinde. Bir yıldır çeşitli yerlere seyahat ediyorum ve Yunan ile Türk mimarisinin sentezi beni her zaman şaşırttı" dedi. REKLAM

Hürrem Sultan, 1502'de bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan Rutenya'da dünyaya geldi. Fotoğraflar: AA, DHA