'Vijay Iyer Trio' Zorlu PSM'de

The New York Times’ın “multimedya işbirlikçisi, sistem kurucusu, rapsodist, tarihsel düşünür ve kültürlerarası bir figür” olarak bahsettiği ve Pitchfork’un “güncel cazın en ilgi çekici ve hayat dolu piyanistlerinden biri” olarak gösterdiği Vijay Iyer, davulcu Tyshawn Sorey ve basçı Linda May Han Oh ile birlikte kurduğu Vijay Iyer Trio ile 20 Kasım 2021’de Zorlu PSM’de olacak.
Çağdaş cazın en dikkat çekici isimlerinden Vijay Iyer, parçası olduğu birçok müzik grubuyla birlikte son yirmi beş yılda hiç durmadan yenilikçi ve çarpıcı üretimler gerçekleştirdi. New Yorker’ın “son derece yetenekli ve muazzam şekilde eklektik” dediği Iyer'in müzik dilini, Güney Asya ve Batı Afrika'nın ritmik gelenekleri, 60'lar ve 70'lerin Afro-Amerikan yaratıcı müzik hareketi ve Duke Ellington’tan Thelonious Monk'a, Alice Coltrane ve Geri Allen'a kadar cazın ikonik figürlerinden aldığı ilham oluşturuyor. Iyer, davulcu Tyshawn Sorey ve basçı Linda May Han Oh ile birlikte kurduğu trio ile 2021 yılında ECM Records etiketli UnEasy albümünü yayımladı.
Grammy adaylığı bulunan ve caz dünyasının en prestijli ve köklü dergisi Downbeat Magazine tarafından son on yılda dört kez Yılın Caz Sanatçısı seçilen Vijay Iyer, aynı zamanda MacArthur Bursu, Doris Duke Gösteri Sanatçısı Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri Sanatçı Bursu, sanat dalında Alpert Ödülü ve iki “Echo” ödülünün de sahibi. Dahası, Teju Cole, Carrie Mae Weems, Robert Pinsky, Haile Gerima ve Karole Armitage gibi birçok farklı disiplinden sanatçılarla işbirliği yaptı.
Harvard Üniversitesi Müzik Bölümü ve Afrika ve Afro-Amerikan Çalışmaları Bölümü'nde ders vermeye devam eden müzisyen, yakın zamanda Londra'daki Wigmore Hall'da konuk besteci olarak görev aldı ve Ojai Müzik Festivali'nin müzik direktörü oldu.
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