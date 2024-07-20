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        Haberler Dünya Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Trong, 80 yaşında hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Trong, 80 yaşında hayatını kaybetti

        Vietnam'da Komünist Parti (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, aylardır süren sağlık sorunları nedeniyle 80 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:20 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:20
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        Trong hayatını kaybetti
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        Uzun süredir sağlık sorunları olan ve bugün hayatını kaybeden Vietnam Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong için devlet cenazesi düzenlenecek.

        Trong, Sovyetler Birliği'nde eğitim görmesine rağmen görev süresince hem Çin ile geleneksel ilişkilerini sürdürdü hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini stratejik bir ortaklığa yükseltti.

        Yolsuzluğu tehdit olarak gören Trong, ülkesinde geniş kapsamlı yolsuzluk karşıtı kampanya başlatmıştı.

        Vietnam'da 2018'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Tran Dai Quang'ın yerine iktidardaki VKP Sekreteri Nguyen Phu Trong seçilmişti.

        ​​​​​​​Trong, meclisten onay alarak ülkenin kurucu lideri Ho Çi Minh'ten bu yana ülkede hem parti genel sekreterliği hem de devlet başkanlığını aynı anda üstlenen ilk lider olmuştu.

        Devlet Başkanı To Lam'in, Trong'un sağlık sorunları yaşaması nedeniyle geçici olarak sorumluluğu üstlendiği sabah açıklanmıştı.

        Güneydoğu Asya ülkesinde, Ulusal Meclisin, 22 Mayıs'ta Kamu Güvenliği Bakanı Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #vietnam
        #Güneydoğu Asya
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