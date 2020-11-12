Vietnam'dan ASEAN'a barış, istikrar ve dayanışma için daha fazla koordinasyon çağrısı

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Nguyen, ülkesinin dönem başkanlığında başkent Hanoi’deki Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen ''37. ASEAN Zirvesi"nin açılış töreninde konuştu.

ASEAN üye ülke liderlerinin video konferans aracılığıyla katıldığı törende Nguyen, bölge ülkelerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonomik iyileştirmeyi teşvik etme gibi birçok zorlukların üstesinden gelmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Üye ülkeler tarafından ASEAN’ın merkezi yapısına değer verilmesi ve desteklenmesinin önemine işaret eden Nguyen, diyalog, iş birliği ve ortaklıkların mevcut dünya düzeni içerisinde bölgesel ve uluslararası bağlamda giderek daha sağlam bir temele oturduğunu ifade etti.

Nguyen, bu kapsamda, uluslararası hukuk temelinde barış, istikrar, dayanışma ve birliği sürdürmede ortak arzu ve isteğin ASEAN’ın temel değeri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Nguyen ayrıca ASEAN’ın, çok taraflı iş birliğini teşvik etme ve uluslararası hukuku korumanın yanı sıra çok taraflı sistemi güçlendirme çabalarına katkıda bulunmasının önemine değindi.

- ASEAN Güney Çin Denizi için kararlı

Açılış töreninde konuşan Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc da bölgesel ve uluslararası meselelerde ASEAN’ın merkezi bir rol oynadığının ve kararlılıkla yaklaştığının atını çizdi.

Barış ve istikrarın, kalkınmanın ön şartı olduğunu söyleyen Başbakan Nguyen, tartışmalı Güney Çin Denizi sorununa karşı ASEAN’ın ilkesel bir duruş sergilediğini ve bölgeyi güvenli alana dönüştürme konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.

Nguyen, bölgede Kovid-19 riskini azaltmada kaynak kullanımı, aşı temini, sağlık kapasitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra geçim kaynaklarına yönelik destekleyici önlemlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.