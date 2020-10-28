Vietnam'da Molave tayfunu: 1 ölü, 12 kayıp

Vietnam Haber Ajansına göre, yetkililer, Quang Ngai eyaletinde karaya ulaşması beklenen tayfun öncesinde saatteki hızı 150 kilometreye varan rüzgarın bir kişinin çatıdan düşerek ölümüne neden olduğunu belirtti.
Vietnam Televizyonu (VTV),Binh Dinh eyaleti açıklarında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iki teknenin battığını, batan teknedeki 12 balıkçıyı aramak için donanmanın iki kurtarma botu görevlendirdiğini duyurdu.
Ülkede en az 40 bin kişi, kıyı köylerinden uzaktaki acil durum barınaklarına tahliye edildi.
Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, yetkililere, tayfunun etkili olması beklenen bölgelerde 1,3 milyon kişiyi tahliye etmeye hazırlanmaları talimatını verdi.
Eyalet yetkilileri, ofisleri, fabrikaları ve okulları kapatırken, can kaybını önlemek için halktan evlerinde kalmalarını istedi.
Ülkede yaklaşan tayfun öncesinde en az 5 havaalanı kapatıldı ve 200'den fazla uçuş iptal edildi.
Bugün askıya alınan tren seferlerinin, hava şartları düzelince yeniden başlayacağı kaydedildi
Halihazırda şiddetli yağışlar nedeniyle zor günler geçiren Vietnam'da, sel ve toprak kaymalarında ay başından bu yana 136 kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden ise haber alınamıyor.
- Tayfun nedeniyle Filipinler'de 9 kişi öldü
Diğer yandan, Vietnam'a doğru yönelmeden önce, Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde etkili olan Molave tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Tayfun nedeniyle tahliye kamplarına sığınanların çoğunun, havanın düzelmesiyle evlerine geri döndüğü ifade edildi.
Ülkede, dün, rüzgar hızı saatte 125 kilometreyi aşan tayfun nedeniyle 120 binden fazla kişi yerinden olmuş, tayfunun vurduğu Batangas eyaletindeki yıkım ve hasar nedeniyle afet durumu ilan edilmişti.
Filipinler'in deniz aşırı komşusu Vietnam'da da yaklaşmakta olan Molave Tayfunu nedeniyle dün, deniz seviyesinin altındaki yerlerde yaşayan bir milyondan fazla kişinin güvenli yerlere tahliyesine başlanmıştı.
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