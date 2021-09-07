Vietnam'da Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden kişiye 5 yıl hapis cezası verildi

The New Daily'nin haberine göre, Le Van Tri, Ca Mau bölgesinde görülen mahkemede "tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yaymak" suçundan mahkum edilerek 5 yıl hapis cezası aldı.

Tri'nin, Ho Chi Minh şehrinden Ca Mau şehrine döndükten sonra 21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal ettiği bildirildi.

Sıkı karantina kurallarını ihlal eden Tri, 8 kişiye virüs bulaştırdı ve virüs bulaşan hastalardan biri bir aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti.

Vietnam, son dönemde oldukça kötüleşen Kovid-19 salgınıyla mücadelesini sürdürürken, salgının başından bu yana 536 binden fazla kişiye virüs bulaştı, 13 bin 385 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.