Yeryüzüne odaklanıyor

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Contemporary İstanbul Vakfı'nın Fişekhane'de bulunan sanat alanı Cocoon, bu yılın dördüncü sergisinde tüm canlılığın kendisi olan yeryüzüne bakıyor. Sergide yer alan videolar, manzaranın farklılaşan/dönüşen ve başkalaşan varlığına odaklanıyor. Böylelikle manzara; videonun içinde doğal ve kentsel çevreyle ilgili konuların temsiline dönüşüyor.

Antonio Cosentino

Küratörlüğünü Nazlı Pektaş'ın üstlendiği Videodaki Manzara adlı sergi 10 Aralık'ta açıldı. Sergideki 8 sanatçının eserlerinde her zaman hafızanın da mekânı olan manzara; kamera eşliğinde sanatçıların baktıkları meselenin kaydını tutuyor. Videodaki Manzara, bu kayıtlar ile ekoloji, göç, kimlik, sosyal adalet ve insan hakları konularına dikkat çekiyor.

Contemporary Istanbul Vakfı, yeni sergisinde dil, yer ve kimlik, tarih, ekoloji, sürdürülebilirlik, dünyaya dair her şey hakkında düşünmeye ve zihinleri diri tutmayı çağrıda bulunuyor. Bunu yaparken de her zaman bir yer ve hafıza olan manzarayı merkeze alıyor. Kamera ise bu yerin kaydını tutan ve orayı hareketli bir görüntüye dönüştüren araç olarak karşımıza çıkıyor. Sergide sanatçıların baktıkları konunun kaydı olan video yaşadığımız yerlerle ilişki kurma biçimlerimizi ve yeryüzü üzerindeki etkimize tanıklık ediyor. Sergi 10 Aralık 2021 - 28 Şubat 2022 arasında Cocoon'da gezilebilecek.

Üç yıl önce kurulan Contemporary İstanbul Vakfı'nın etkinliklerinde dikkat çektiği ve vizyon - misyon olarak da belirlediği sürdürülebilirlik konusunu da irdeleyen sergi Ali Kazma, Antonio Cosentino, Berat Işık, Delal Eken, Ebru Ceylan, Ergin Çavuşoğlu, Ferhat Özgür, Hülya Özdemir'in video eserlerini bir araya getiriyor.

Hülya Özdemir

Sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alanı ve çevre yaratma bilinci ile sosyal sorumluluk projeleri geliştiren LG OLED'in teknoloji ortaklığı ile hayata geçirilen Videodaki Manzara, Contemporary İstanbul Vakfı ve LG arasında geliştirilecek uzun vadeli bir iş birliğinin ilk aşaması olarak konumlandırıldı.

Ebru Ceylan

2022'de bu ortaklık farklı alanlarda hayata geçirilecek projelerle devam edecek ve doğa-insan ilişkisi sürdürülebilirlik üzerinden sanatın farkındalık yaratabilen gücüyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek etkinlikler yapılacak.

Engin Çavuşoğlu

Videodaki Manzara Sergisinin açılışında yaptığı konuşmada Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Sanatın, özellikle de ‘günümüz sanatının' çevresel problemlere dikkat çekebilme özelliği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sanatın farkındalık yaratan gücünü kullanarak, daha yaşanabilir bir dünyayı birlikte inşa etmemiz mümkün. Ancak bunu yapmak için herkesin, tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerekir. Geçen hafta gerçekleştirdiğim Miami seyahatinde de gördüm ki dünyada aynı eğilimde. Dünyanın ve insanlığın sorunlarına farkındalık yaratma ve sürdürülebilirlik ihtiyacı günümüzün gerçekliği, biz de vakfımızın bünyesinde gerçekleştirdiğimiz sergilerde bu farkındalığı vurguluyoruz. Bundan sonra da daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, insan hakları konularını ele aldığımız sergilerimizde dünyanın en temel sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliği ile ilgili mesajlarımızı sanat yolu ile kitlelere duyurmaya çalıştık. Sevgili Nazlı Pektaş da video sanatı alanındaki deneyimleri ile Videodaki Manzara'da küratörlüğümüzü üstlendi. 2022'de de insanlığı dünyamızı ilgilendiren sorunları dünyanın sorunu olmanın yanı sıra bireyin sorunu ve sorumluluğu olduğunu anlatabilmek için sergilerimizi, panellerle ve eğitim programları ile de destekleyeceğiz." sözlerine yer verdi.

Berat Işık

Küratör Nazlı Pektaş, Videodaki Manzara Sergisi için şunları söyledi; "Günümüzün en temel sorunlarını toplumları derinden etkileyen göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, insan hakları ihlalleri olarak sıralayabiliriz. Bu sergi ile tüm bu konulara video sanatının bize sağladığı olanaklar ile anlatma, değinme fırsatı yakalıyoruz. Diyebilirim ki, sergimizdeki manzaralar aynı zamanda sosyo-politik analizin belgesi, kültürel topoğrafyanın belgesidir."

Delal Eken