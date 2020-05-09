Vidanjörün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - YOZGAT

Yozgat Belediyesine ait O.G. yönetimindeki 66 DP 795 plakalı vidanjör, Eskipazar Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde, önünde seyrederken sepeti kaldırıma sürtündüğü için yola doğru manevra yapan Aytekin Düz'ün (49) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.Aytekin Düz kaza yerinde hayatını kaybetti, vidanjör şoförü gözaltına alındı.

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