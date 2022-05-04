Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, "Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmiştir. Vida’nın babası cuma günü operasyon geçirecektir" denildi.

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