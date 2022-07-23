Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, yeni takımını buldu.

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Hırvat savunmacının, Yunanistan ekiplerinden AEK ile el sıkıştığı belirtildi.

Hırvat basını, transferin kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu.

33 yaşındaki savunmacı, 2018'de bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.