Yılbaşı ekranının sevilen programlarından olan Victoria's Secret defilesi hakkında birçok detay merak ediliyor. Victoria's Secret'ın gelenekselleşen yılbaşı defilesinin bu sene hiçbir kanalın yayın akışında gözükmemesi izleyicileri meraklandırıyor. Peki 2 Aralık'ta ABD'de yayınlanan Victoria's Secret defilesi, Türkiye'de yayınlanacak mı? İşte Victoria's Secret defilesi hakkında merak edilenler...

Dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden biri olan Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel ve daha pek çok tecrübeli model yürüdü.

Markanın her sene özel olarak tasarladığı ve en iyi mankenlerinden birine tanıttığı fantezi sütyenini bu yıl 29 yaşındaki İsveçli model Elsa Hosk taşıdı. 2011 yılından beri Victoria's Secret'la birlikte çalışan Elsa Hosk, markanın değerli taşlardan tasarladığı fantezi sütyeniyle 8 Kasım'daki büyük defilede yürüdü. 18 yıldır Victoria’s Secret defilelerinde boy gösteren Adriana Lima, pistten ayrılırken duygusal anlar yaşadı ve herkese veda etti.

VICTORIA'S SECRET YILBAŞI DEFİLESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu sene New York'ta gerçekleşen 2018 Victoria's Secret Fashion Show 31 Aralık'ta Victoria's Secret'ın internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Shawn Mendes, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini, Halsey, Rita Ora, Bebe Rexha ve daha pek çok şarkıcının performanslarını sergileyeceği Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima son kez defilede yürüyecek.