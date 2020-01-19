Kilolu diye çekime kabul etmediler!

Danimarkalı Agdal, şunları söyledi: “Hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım."