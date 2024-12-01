Victoria's Secret meleği Lais Ribeiro ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

'Victoria's Secret meleği' olarak ünlenen Brezilyalı modelin 16 yaşında Alexandre adında bir oğlu bulunuyor. Eşi Joakim Noah'ın da önceki evliliğinden Leia ve Emaan adlarında iki çocuğu var.

Joakim Noah ile 2022'de evlenen Lais Ribeiro, hamilelik haberini ağustos ayında duyurmuştu.