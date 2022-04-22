Victoria's Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil; aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.