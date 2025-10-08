Victoria's Secret defilesinde sahne alacak sanatçılar açıklandı

Yılın merakla beklenen gösterisi Victoria's Secret Defilesi'ne geri sayım başladı. 14 Ekim'de New York'ta yapılacak ve hem dijital platformlardan hem de sosyal medyadan yayınlanacak olan gösteride sahne alacak sanatçılar bugün açıklandı.

2025 Victoria's Secret Defilesi'nde Missy Elliott, Madison Beer, Karol G ve K-pop müzik grubu TWICE ana sanatçılar olarak duyuruldu. Böylece geçen yıl Cher, Lisa ve Tyla'nın da yer aldığı program, tamamen kadınlardan oluşan bir sanatçı kadrosuyla devam etmiş olacak.

Missy Elliott

Bugüne dek müzikal konuklar her zaman gösterinin önemli bir parçası oldu, dünya çapındaki izleyiciler podyumda yürüyen modeller kadar sanatçıları da merakla bekledi.

2018 defilesinde Rita Ora sahne aldı

Geçmiş yıllarda Taylor Swift, Justin Bieber, Nicki Minaj, Destiny's Child, Lady Gaga ve Harry Styles gibi isimler defilede sahne almıştı.

Bu yıl podyumda yürüyeceği belli olan ünlü modeller Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge ve Yumi Nu olarak açıklandı.

Victoria's Secret gösterisi, tek tip kadın bedenini dayattığı eleştirileri nedeniyle markanın gerilemesi ve izlenme sayısındaki düşüş nedeniyle 2019 yılında iptal edilmişti. Marka, iptal kararının gerekçesini, “Victoria’s Secret’ın pazarlamasını geliştirmek” olarak açıklamıştı. Uzun bir aranın ardından gösteri, 2024'te yeniden podyuma döndü. Markanın 2021'den beri ortaya koyduğu 'kapsayıcılık' anlayışıyla yeni defilesinde büyük beden model Ashley Graham'e de yer verildi. 2024 Victoria Secret Fashion Show'un ilklerinden biri de trans modeller Alex Consani ve Valentina Sampaio'nun podyumda yürümesi olmuştu.