Kansere yakalandı: Bu yıkıcı bir darbe!

ABD'de yayınlanan pembe dizi 'The Royals' ve 'The X Factor: Celebrity'de de rol alan Victoria Ekanoye, geçtiğimiz yıl mart ayında ilk çocuğunu kucağına almıştı.
KANSERE YAKALANDI
Ünlü oyuncu, bebeğini emzirdiği sırada sol göğsünde bir kitle hissettiğini ve hemen doktora gittiğini ifade etti. Ekanoye, kansere yakalandığını ve erken teşhis sayesinde tedavisinin ardından hızla iyileşeceğini belirtti.
"BENİ ERKEN TEŞHİS KURTARABİLİR"
39 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Kansere yakalandım. Tamamen dürüst olmam gerekirse, bu hiç yapmak istediğim bir duyuru değil ama paylaşmak zorunda kalacağımdan hep korktuğum bir haber... Hikayemi bu kadar erken paylaşmak biraz alışılmışın dışında görünebilir ancak bu kadar hızlı davranmak beni erken teşhis ile kurtarabilir ve karşılığında ailemi çok fazla kalp ağrısından kurtarabilir. Umarım başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham veririm. Ayrıca meme kanseriyle ilgili birkaç yanlış bilgiyi ortadan kaldırmayı ve kadınları (ve erkekleri) kendi bedenlerini gerçekten dinlemeye teşvik etmeyi umuyorum. Herkese destekleri için teşekkür ederim. En inanılmaz aile, arkadaşlar ve harika bir sağlık ekibi ağına sahibiz ve bundan daha müteşekkir olamazdık. Evet, bu yıkıcı bir darbe ve büyük bir yokuş yukarı savaş ama biz iyimseriz ve bunu olumluya çevirmeye kararlıyız!" açıklamasını yaptı.
"OĞLUMU BİR DAHA GÖREMEYECEĞİM DİYE ÇOK KORKMUŞTUM"
Ardından 'OK!' Dergisi'ne röportaj veren Victoria Ekanoye, "Annem 41 yaşında, kız kardeşim ise 39 yaşında meme kanserine yakalandı. Göğsümdeki kitleyi fark edince hemen doktora koştum. Oğlumu bir daha göremeyeceğim diye çok korkmuştum ancak doktorum erken teşhis sayesine iyileşeceğimi söyledi. Gerçekten iyimser ve olumluyuz ve bunu sahip olduğumuz kadar erken yakaladığımız için gerçekten şanslıyız. 'Şans' doğru kelime mi bilmiyorum ama ben böyle hissediyorum." dedi.
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