Victoria Beckham: Öğrenciyken zorbalığa uğradım

"BÜYÜRKEN ZORBALIĞA UĞRADIM"

Victoria Beckham, sözlerine "Güçlü ve şefkat dolu bir çocuk yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Ben büyürken okulda çok zorbalığa uğradım. Harper'a da her zaman kibar olmanın ve biri okulda zorbalığa uğradığında onun yanında yer almanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum" diye devam etti.

Kızı Harper'a "Eğer oyun bahçesinde tek başına bir kız görürsen bil ki o senin annendir" dediğini de anlatan Victoria Beckham, okuldayken yaşıtlarının zorbalığına uğradığını ve arkadaş bulmakta zorlandığını itiraf etti.