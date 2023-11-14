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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham: Öğrenciyken zorbalığa uğradım - Magazin haberleri

        Victoria Beckham: Öğrenciyken zorbalığa uğradım

        David Beckham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, okul yıllarında arkadaş edinmekte zorlandığını ve zorbalığa uğradığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:57
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          1999'dan bu yana emekli futbolcu David Beckham ile mutlu bir evliliği olan eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

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          Çocuklar ve Gençler Arasındaki Zorbalığı Önleme Haftası için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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          "EN KİBAR KİŞİ SİZ OLUN"

          Kızı Harper Seven ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayan Victoria Beckham, çocuklara ve gençlere "Sınıftaki en kibar kişi siz olun" diye seslendi.

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          "BÜYÜRKEN ZORBALIĞA UĞRADIM"

          Victoria Beckham, sözlerine "Güçlü ve şefkat dolu bir çocuk yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Ben büyürken okulda çok zorbalığa uğradım. Harper'a da her zaman kibar olmanın ve biri okulda zorbalığa uğradığında onun yanında yer almanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorum" diye devam etti.

          Kızı Harper'a "Eğer oyun bahçesinde tek başına bir kız görürsen bil ki o senin annendir" dediğini de anlatan Victoria Beckham, okuldayken yaşıtlarının zorbalığına uğradığını ve arkadaş bulmakta zorlandığını itiraf etti.

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          "HARPER İÇİN ARKADAŞ OLMAK ÇOK KOLAY"

          Kızı Harper'ın kendisinin tam tersi olduğunu ve kolayca arkadaş edindiğini söyleyen Victoria Beckham, "Arkadaş olmayı çok çok kolay buluyor. Asla yapamadım. Git ve o küçük kızla konuş" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Avalon, Instagram, AP, Reuters

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