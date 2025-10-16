Victoria Beckham oğlu hakkındaki haberlere tepki gösterdi: Çok korkunç!

Nicola Peltz ile evli olan oğlu Brooklyn Beckham ile aralarının bozuk olduğu söylentisi dinmeyen Victoria Beckham, ailesiyle ilgili söylentilerin bir an önce sona ermesini istiyor.

David Beckham ile evliliğinden 26 yaşındaki Brooklyn'in yanı sıra 22 yaşında Romeo, 20 yaşında Cruz ve 14 yaşında Harper adında çocukları olan Victoria Beckham, çocuklarının isimlerinin manşetlerde yer almasıyla ilgili gerçek duygularını açıkladı.

Yeni röportajında; "Aman Tanrım, bu haberler çok korkunç! Ben ve David için çocuklarımızla iletişim kurma şeklimiz çok önemli" diyen 51 yaşındaki moda tasarımcısı; "Tüm çocuklarımla gurur duyuyorum. Çok nazikler. Çok çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Spice Girls müzik grubunun eski üyesi olan Victoria Beckham ile oğlu Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in Nisan 2022'deki düğünlerinden bu yana süren bir anlaşmazlık içinde oldukları yönünde, aylardır spekülasyonlar sürüyor. Doğum günü gibi önemli günlerde ve en son Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgeselinin galasında, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz'in aileye katılmaması gibi durumlar, bu söylentileri destekledi.

Victoria Beckham ve gelini Nicola Peltz Victoria Beckham, bahsedilen bu gergin ilişkiye dair doğrudan konuşmazken, bu ayın başında belgesel dizisi 'Victoria Beckham'ın Londra galasında, en büyük oğlunun dikkat çekici yokluğuna rağmen, tüm çocuklarını isim isim saydı ve onlara teşekkür etti. Brooklyn Beckham - Nicola Peltz Brooklyn Beckham ise daha önce verdiği bir röportajda, eşi Nicola Peltz ile birlikte söylentilerin yarattığı gürültüyü duymazdan gelmeye alıştıklarını söylemişti.