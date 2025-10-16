Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Victoria Beckham oğlu hakkındaki haberlere tepki gösterdi: Çok korkunç! - magazin haberleri

        Victoria Beckham oğlu hakkındaki haberlere tepki gösterdi: Çok korkunç!

        Oğlu Brooklyn Beckham ve onun eşi Nicola Peltz ile aralarının bozuk olduğu haberleri manşetlerden inmezken, Victoria Beckham isyan etti: Aman Tanrım, bu haberler çok korkunç! Tüm çocuklarımla gurur duyuyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 17:45 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğluyla ilgili haberlere tepkili
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nicola Peltz ile evli olan oğlu Brooklyn Beckham ile aralarının bozuk olduğu söylentisi dinmeyen Victoria Beckham, ailesiyle ilgili söylentilerin bir an önce sona ermesini istiyor.

        David Beckham ile evliliğinden 26 yaşındaki Brooklyn'in yanı sıra 22 yaşında Romeo, 20 yaşında Cruz ve 14 yaşında Harper adında çocukları olan Victoria Beckham, çocuklarının isimlerinin manşetlerde yer almasıyla ilgili gerçek duygularını açıkladı.

        Yeni röportajında; "Aman Tanrım, bu haberler çok korkunç! Ben ve David için çocuklarımızla iletişim kurma şeklimiz çok önemli" diyen 51 yaşındaki moda tasarımcısı; "Tüm çocuklarımla gurur duyuyorum. Çok nazikler. Çok çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Spice Girls müzik grubunun eski üyesi olan Victoria Beckham ile oğlu Brooklyn ve eşi Nicola Peltz'in Nisan 2022'deki düğünlerinden bu yana süren bir anlaşmazlık içinde oldukları yönünde, aylardır spekülasyonlar sürüyor. Doğum günü gibi önemli günlerde ve en son Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgeselinin galasında, Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz'in aileye katılmaması gibi durumlar, bu söylentileri destekledi.

        Victoria Beckham ve gelini Nicola Peltz
        Victoria Beckham ve gelini Nicola Peltz

        Victoria Beckham, bahsedilen bu gergin ilişkiye dair doğrudan konuşmazken, bu ayın başında belgesel dizisi 'Victoria Beckham'ın Londra galasında, en büyük oğlunun dikkat çekici yokluğuna rağmen, tüm çocuklarını isim isim saydı ve onlara teşekkür etti.

        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz

        Brooklyn Beckham ise daha önce verdiği bir röportajda, eşi Nicola Peltz ile birlikte söylentilerin yarattığı gürültüyü duymazdan gelmeye alıştıklarını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Victoria Beckham
        #Brooklyn Beckham

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Habertürk Anasayfa