David Beckham 2018’de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



Kendime çeki düzen verme konusundaki yaklaşımım her zaman eşimin ürünlerini yürütmekti. Gerçekten böyleydi. Manchester’da, Madrid’de Los Angeles’ta da yaşasam farklı hava koşulları nedeniyle cildime bakmam gerekiyordu. Eşimin ürünlerini yürütmeyle ilgilenmemin sebebi onun en iyisi olduğunu bilmemdi.