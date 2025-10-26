Victor Osimhen Okan Buruk'u yakaladı!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti. Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.

Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray’da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.

Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.

BU SEZONKİ 6. GOLÜ Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Osimhen bu gollerin 3'ünü ligde, 3'ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6'ya çıkardı. Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.