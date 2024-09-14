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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Kafamda soru işareti yoktu... - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Kafamda soru işareti yoktu...

        Galatasaray'ın yeni forveti Victor Osimhen, 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Sarı Kırmızılılara geliş sürecini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 23:04 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:04
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        "Kafamda soru işareti yoktu..."
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        Galatasaray'ın yeni transferlerinden Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İLK DEFA BU ŞEHRE GELDİM"

        Nijeryalı yıldız sözlerine "Burada bulunduğum için çok mutluyum. İlk defa bu şehre geldim. Taraftarımızla buluştuk. İlk maçımda böyle farklı kazandığımız için mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve her maçı kazanmak istiyoruz." diyerek başladı.

        "KAFAMDA SORU İŞARETİ YOKTU"

        Galatasaray'a gelmesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Victor Osimhen "İlgiyi ilk duyduğumda benim için çok önemli oldu. Bu ilgiyi duyduğumda soru işareti yoktu kafamda. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

        "ONUNLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

        Hücum hattında kimin oynayacağıyla ilgili soru üzerine Osimhen "Forma için bir mücadele yok. Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de ölümcül bir oyuncu. İkisinden de öğreneceğim şeyler var. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Buraya gelirken de bu bana heyecan verdi. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum." yanıtı verdi.

        Sarı-kırmızılı takımın ikinci golü hakkında açıklama yapan Osimhen "Golü ben attım sandım ama Abdülkerim'in attığını söylediler. Benim ki asist sayılmış oldu." dedi.

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