Victor Osimhen, gollerine devam ediyor!

EFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attı.

Mücadelenin 53. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-1 yaptı.

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26 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezonki gol sayısını da 15’e çıkardı. Osimhen bu gollerin 11’ini Süper Lig’de, 4’ünü de Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.