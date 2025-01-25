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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Gazetecilere vurmadım, yalan söylüyorlar - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Gazetecilere vurmadım, yalan söylüyorlar

        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 23:12 Güncelleme: 26.01.2025 - 00:54
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        Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 1-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından gazetecilere saldırdığına yönelik iddialara cevap verdi.

        "GAZETECİLERE VURMADIM, YALAN SÖYLÜYORLAR"

        Gol sevincinin sebebi hakkında konuşan Osimhen, "Bizimle ilgili ajandaları olanlar ağlamaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan hafta içinde bir gazeteciye saldırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan Osimhen, "Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor. Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Onlara vurmak istesem yapardım." ifadelerini kullandı.

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