Victor Osimhen'den Süper Lig'de bir ilk!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla 9. maçına çıkan yıldız futbolcu skor katkısını 11'e yükseltti
Galatasaray, Samsunspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken günün yıldızı yine Victor Osimhen’di.
Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Nijeryalı golcü 3 puanı attığı 2 golle getiren isim oldu.
Müsabakanın hemen başında perdeyi açan Osimhen, 55’te Galatasaray’ı bir kez daha öne geçirdi.
Sahanın ceza sahasında en çok topla buluşan, en çok isabetli şut çeken, ikili mücadele ile hava topu kazanan ismi olan Osimhen, Süper Lig’de de ilki başardı.
Opta’ya göre Nijeryalı yıldız, çıktığı ilk altı lig maçında gol katkısı sağlayan ilk futbolcu oldu.
Osimhen ayrıca Süper Lig’de attığı son üç golün tamamını kafayla kaydetti.
Yıldız golcü ayrıca 7 kafa şutuyla Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında en fazla kafa şutu çeken oyuncu da oldu.