Milli takım kafilesiyle Katar'a gelmeden önce sarı-kırmızılı taraftarların Danimarka'da kendisi için yaptığı uğurlama töreniyle ilgili konuşan 24 yaşındaki stoper, "Kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Danimarka'ya geldiğimde beni karşıladılar. Dünya Kupası için Katar'a gelirken de çok iyi uğurladılar. Çok güzel duygular yaşadım. Bu, benim için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.