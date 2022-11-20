Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Victor Nelsson uğurlamayı unutamıyor!

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sarı-kırmızılı taraftarın yaptığı uğurlamayı unutamadığını dile getirdi

Giriş: 20.11.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı'yla mücadele edecek Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı taraftarların Katar'a gelirken kendisini uğurlamasından dolayı çok güzel duygular hissettiğini söyledi.

  • Nelsson, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvadaki ilk maçında 22 Kasım Salı günü Tunus ile karşılaşacak Danimarka'nın gerçekleştireceği antrenmandan önce AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

  • Milli takım kafilesiyle Katar'a gelmeden önce sarı-kırmızılı taraftarların Danimarka'da kendisi için yaptığı uğurlama töreniyle ilgili konuşan 24 yaşındaki stoper, "Kendimi inanılmaz mutlu hissettim. Danimarka'ya geldiğimde beni karşıladılar. Dünya Kupası için Katar'a gelirken de çok iyi uğurladılar. Çok güzel duygular yaşadım. Bu, benim için çok anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

  • 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Victor Nelsson, "Turnuvaya başlamak için hazırım. Hızlı ve güçlü hissediyorum. İlk maçı oynamak için hazır olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

  • Son şampiyon Fransa, Avustralya ve Tunus ile karşılaşacakları D Grubu'ndaki son 16 turu şanslarını da değerlendiren Nelsson, "Dünya Kupası'nda en iyi takımlar mücadele ediyor. Son 16 turuna yükselmemiz gerekiyor. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Bu zor olacak çünkü turnuvada çok güçlü takımlar var. Ancak bunu başarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.