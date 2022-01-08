Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray, maç öncesinde Berkan Kutlu, Victor Nelsson, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Nelsson mücadelenin 86. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Danimarkalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."