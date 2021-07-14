Oğlu tartakladı, çaresizliği yürek sızlattı!

İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, silahlı bir şahıs sokak ortasında annesini tartaklarken, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı ise silah çekerek darbetti. Yaşananlar, olaya şahit bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs, iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olaya müdahale eden bir vatandaş ise silah çeken saldırgan tarafından darbedildi. Yaşananlar bir kadın tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.