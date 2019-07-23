Konya’nın Akören ilçesinde, bir ağaca bağlı vaziyette bulunan bakımsız eşek kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Akören ilçesinde bir vatandaş tarafından açık alanda bir ağacın gövdesine bağlı halde olan bakımsız bir eşek gören vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçip belirtilen adrese giden ekipler, ağacın gövdesine bağlı halde açlık ve susuzluktan bakımsız duruma düşen eşek kurtarıldı. Bir kamyon kasasına alınan bakımsız eşek, Akören Çiftçi Malları Birliği'ne teslim edildi. Burada tedavi altına alınan eşeğin sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, kuyruğu da kesilen eşeğin sahibinin bulunamaması halinde sahiplendirileceğini belirtti.