Sahte altın operasyonu!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki kuyumcuya 26 Şubat'ta giden bir kişi, 13 gram ağırlığında altın kadın bilekliği sattı. Kuyumcu, üzerinde 22 ayar ibaresi bulunan bilekliğin sahte olduğunu fark edince polisten yardım istedi. Ekipler dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlatırken aynı gün Hatay'da 13.92 gram, 1 Mart'ta Malatya'da 13.24 gram, 2 Mart'ta da Elazığ'da 13.24 gram ağırlığında sahte altın kadın bilekliği ile kuyumcuların dolandırıldığı ortaya çıktı.
DHA'da yer alan habere göre 5 günde 4 kuyumcunun dolandırılmasında kullanılan sahte altınların ağırlıklarının 13 gram olması polisin dikkatini çekti. Yapılan incelemede bilekliklerin gramajlarının yanında şekillerinin de aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine sahte altınların aynı kişi ya da kişilerce üretilmiş olabileceği değerlendirilerek İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.
Dolandırıcılığın yaşandığı çevre illerle de irtibata geçen özel ekip, güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olduğu, sahte altınların Kahramanmaraş'ta 4 ruhsatsız atölyede üretildiği ve dolandırıcılığın bir şebeke tarafından yapıldığı tespit edildi.
Özel ekip; adım adım takip ettiği şebekenin Adıyaman, Bingöl, Adana, Şanlıurfa, Mersin, Osmaniye ve Sivas gibi çevre illerdeki kuyumcuları da sahte altınla dolandırdığını belirledi. 4 ay süren takip sonucu kimlikleri tespit edilen şebekeye yönelik önceki gün Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta 30 ayrı adrese 210 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır; tamamı sahte 21 kolye, 17 çift küpe, 42 bileklik, 1 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 3 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 12 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş isim ve ayar damgaları, sahte altın yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin değersiz madenlerin üzerini düşük ayarda altınla kapladığı ve üzerine vurdukları 22 ayar damgası ile kuyumculara sattıkları ortaya çıktı. 18 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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