Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Alaeddin Mahallesi, Sofucu Halil 4'üncü Sokak´ta hayvanseverlerin baktığı, aralarında yavruların da bulunduğu birçok kedi, kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Besledikleri kedilerin zehirlendiğini gören hayvanseverler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, birçok kedinin öldüğünü belirledi ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanseverler ise olaya tepki gösterdi.
"ELİNİZDE ZEHİRLİ YEMEKLERLE YAKLAŞIRKEN HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI"
Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat, "Bugün canımız çok yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sokaklarda yaşam savaşı veren minicik canlardan ne istediniz. Şu soğuk günlerde sıcak bir araba kaportası arayıp bir damlacık canlarını korumaya çalışan zavallılara elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı. O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını. Yazıklar olsun, insan kılıklı caniler. Bazen insan olmaktan utanıyorum. Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun için de olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete ya da bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum" dedi.
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