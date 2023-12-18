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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız sürücü vurup kaçtı

        Vicdansız sürücü vurup kaçtı

        Adıyaman'da bir sürücü 45 yaşındaki Abdurrahman Coşkun'a vurduktan sonra olay yerinden kaçtı, polis konuya ilişkin çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:52
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        Vicdansız sürücü vurup kaçtı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yolda yürürken otomobilin çarptığı Abdurrahman Coşkun (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Coşkun'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

        Çarpan araç olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Abdurrahman Coşkun ise kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        YAYA KURTARILAMADI

        Acil serviste tedaviye alınan Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Abdurrahman Coşkun'un cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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