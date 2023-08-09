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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız baba kamerada: Çocukları iple bağlayarak darp etti

        Vicdansız baba kamerada: Çocukları iple bağlayarak darp etti

        İstanbul Kağıthane'de 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yapan cani baba, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:24
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        Çocuklarına işkence eden cani baba tutuklandı!
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        Kağıthane’de bir şahıs, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine bağlayan baba, tokat attığı ve çocukların ağladığı anları videoya çekti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.

        İple bağlayarak dövdü

        Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

        KISA SÜREDE YAKALANDI

        İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.

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