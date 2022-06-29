AA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin batısındaki kayalıkların üstünden yarasa atlayışlarının (wingsuit) gerçekleştirildiği 'Cennete Açılan Kapı' olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için oluşturulan demir yol parkuru, yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor.

AA'nın haberine göre Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) 2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine oluşturulan parkur, 517 demir basamaktan oluşuyor.

Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.

Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Kemaliye Doğa Sporları Kulübü Başkanı Dilşat Özpan, saatler süren parkur tırmanışı için ilçeye gelenlerin sayısında önemli ölçüde artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'de benzer bir tırmanış parkuru olmadığını belirten Özpan, şöyle konuştu:

"Kulüp olarak buraya tırmanmak isteyen misafirlere eğitimli olan arkadaşlarımızdan rehber, ekipmanı olmayan misafirlere malzeme desteği vererek, burada adrenalin dolu gün geçirmelerini sağlıyoruz. Yeter ki yapmak istediğiniz bir spor olsun. Kemaliye'nin havada, suda ve karada spora uygun doğası ve konumu var. Via Ferrata parkurunda son iki yılda yabancı sporcular dahil yaklaşık 1500 ile 2 bine yakın sporcu tırmanış gerçekleştirdi. Şili'den bile gelen sporcuların olduğuna tanıklık ettim. Hatta Meksika gibi ülkelerden de gelen sporcularımız oldu."

MACARİSTAN, AVUSTURYA, İTALYA, ALMANYA İLE AVUSTURYA'DAN GELENLER VAR

Via Ferrata parkur rehberi eğitmeni Serhat Gezici de tırmanışları sosyal medyada gören adrenalin tutkunlarının rotasını Kemaliye'ye çevirdiğini ifade etti.

Yurt içinden İzmir, İstanbul, Ankara'nın yanı sıra çevre illerden de gelenlerin olduğunu kaydeden Gezici, "Genellikle Amerika'dan sporcular geliyor, ancak son zamanlarda Avrupa ülkelerinden gelmeye başlayanlar da var. Macaristan, Avusturya, İtalya, Almanya ile Avustralya gibi ülkelerden gelenler oluyor. Kısacası dünyanın dört bir tarafından tırmanmak için gelen sporcular oluyor. Yabancılar aslında burayı yeni yeni tanımaya başladı. Via Ferrata dediğimiz rota Türkiye'de ilk kez Kemaliye'de yapılan rota" diye konuştu.

Parkura tırmanmak için İstanbul'dan gelen dağcı Emre Kar ise dağcılığa trekking yaparak başladığını anlattı.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle parkura tırmanmayı denediğini belirten Kar, şunları kaydetti:

"Sabah 04.00 gibi kalktık ve hazırlıklarımızın ardından saat 06.00 gibi tırmanışa başladık. Saat 08.00 gibi zirvedeydik. Cici Gaban bölgesinden dikey inişle yine tekrar başlangıç noktasına geldik. Arkadaşım tavsiye etmeden önce burayla ilgili hiç bir fikrim yoktu. Yani nasıl bir tırmanış şekli olduğunu bilmiyordum. Tırmanış şeklini öğrendikten sonra buraya geldik ve bu sabah tırmanışı tamamladık. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim, tekrar bu tırmanışı deneyimlememiz lazım."