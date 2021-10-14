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VHV Reasürans, Türkiye merkezli olmak üzere 10 ülkeye risk kabulleri hizmete vermeye başladığını duyurdu. Bu ülke sayısının kısa sürede ise 30’u aşması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, Türkiye sigorta pazarında kısa sürede haklı bir yer edinme başarısı gösterdiklerinin altını çizerek, "2016 yılında yerli bir reasürans şirketi olarak konumlanıp, Almanya’daki uzmanlığımız ve finansal gücümüzle birlikte Türkiye’deki istikrarlı büyümemizi artık bir adım daha yukarılara taşıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye merkezli olarak artık yurt dışından da risk kabulü yapmaya başlayarak iş hacmimizi daha da yukarılara çıkararak VHV markasının Balkanlar, Güney Doğu Avrupa, Körfez Bölgesi ve Orta Doğu'nun önemli reasürans şirketleri arasına girecek olmasının heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin potansiyelinin Almanya tarafından yakından takip edildiğine vurgu yapan Maximilian Stahl, “Almanya merkezli grubumuz VHV Reasürans’a güvenmesinin karşılığı olarak Türkiye’yi merkez ülke olarak konumlandırdı ve ilk etapta Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, İsrail, Kosova, Katar ve Suudi Arabistan’dan risk kabullerine başlama kararı aldı. Hizmet kalitemizle 6 yılı aşkın sürede Türkiye’de edindiğimiz haklı yeri, sermayedarımız VHV Grubu’ndan aldığımız güç ve iş ortaklarımızın azami desteğiyle söz konusu ülkelerde de sağlama ve bu ülkelerde de kısa süre içerisinde bilinen ve güvenilir bir iş ortağı olma gayesindeyiz." dedi. Maximilian Stahl, VHV olarak ana hedeflerinin ise Türkiye’nin de içinde yer aldığı bölge coğrafyasında önde gelen reasürörlerinden biri olmak olduğuna dikkat çekerek bu hedefleri doğrultusunda iş ortaklarının da desteğini alarak, kısa sürede risk kabulü yaptıkları ülkelerin sayısını (Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler) 30’un üzerine çıkartmak arzusunda olduklarının altını çizdi.

VHV TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI İÇİN YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

"Türkiye sigorta ve reasürans pazarının gücüne ve sürdürülebilirliğine olan inancımızı hiç bir zaman kaybetmedik" diyen Stahl sözlerini şöyle sürdürdü: " VHV her koşulda Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için yatırımlarını sürdürüyor ve bu ülkeden verdiği hizmetin karşılığında kazandıklarını bu ülkede vergilendirerek yerli bir şirket gibi hareket ediyor. Büyüyen her hizmet ağımız peşinden yeni istihdam imkanları yaratıyor ve bu istihdamı da Türkiye’de yapıyor. “ dedi.

Stahl, VHV Reasürans olarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ve son dönemde artan iklim değişikliği kaynaklı başta sel olmak üzere doğal felaketlerde tüm sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirerek istikrarlı gelişimini sürdüren Türkiye sigorta piyasasının bir parçası olmanın gururunu yaşadıklarına da dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’deki çalışan ekibin dinamizminin VHV Reasürans’ı kısa sürede önemli bir yere taşıdı. 100 yılı aşan sürede elde ettiğimiz bilgi ve birikim ile oluşturduğumuz çalışma modelimizin Türkiye’de de başarıya ulaşması nedeniyle çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.”