VGM burs sonuçları açıklandı! VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular bugün sabah cevap buldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen burs başvuruları 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında ise ortaöğrenim öğrencileri 9 ay boyunca alacakları burs sonuçlarına ulaştı. 5 Ocak tarihinde ise VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. Öğrenciler, 8 ay boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 250 TL destek alınacak.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında, Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını erişime açtı. Sonuçlara 05.01.2019-15.02-2019 tarihleri arasında aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. ​​Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLA

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.