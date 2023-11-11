Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencileri için açtığı burs başvuruları Ekim ayının sonunda tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde VGM ortaöğretim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğretim burs başvurusu sonuçlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak VGM'den önemli bir açıklama yapıldı ve burs sonuçları için KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi. Peki, 2023-2024 VGM yükseköğretim (üniversite) burs başvurusu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar