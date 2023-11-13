VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 yükseköğretim burs sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde, ortaöğretim için burs sonuçları belli olurken gözler "VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yapılırken 2023-2024 VGM üniversite burs sonuçları için kritik bir detaya yer verildi. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencileri için açtığı burs başvuruları Ekim ayının sonunda tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde VGM ortaöğretim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğretim burs başvurusu sonuçlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak VGM'den önemli bir açıklama yapıldı ve burs sonuçları için KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının beklendiği belirtildi. Peki, 2023-2024 VGM yükseköğretim (üniversite) burs başvurusu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar
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VGM YÜKSEKÖĞETİM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.
Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar