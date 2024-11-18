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        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs sonucu sorgulama ekranı 2024: Yükseköğrenim (üniversite) VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonucu sorgulama 2024: Yükseköğrenim (üniversite) VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

        VGM burs sonuçları 2024-2025 eğitim öğretim yılı için bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları 21-31 Ekim tarihlerinde alındı. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gözler ''VGM üniversite burs başvuruları açıklandı'' duyurusuna çevrildi. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, Yükseköğrenim (üniversite) VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024-2025 VGM burs sonucu sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 07:45 Güncelleme: 18.11.2024 - 07:46
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        • 1

          Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ön lisans, lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler tarafından bekleniyor. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan adaylar ‘’VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra yükseköğrenim VGM burs sonuçları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki, üniversite VGM burs sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2024-2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…

        • 2

          VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Vakflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim bursu başvuruları, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise sonuçlar için bekleyiş başladı.

          Ancak VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

          KYK burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine başlandı.

          Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

        • 3

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          VGM üniversite burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.

          VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

          Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

          Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

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