VGM burs sonucu sorgulama ekranı 2024: VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları 2024 sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı. Akabinde ise gözler VGM üniversite burs başvuruları için gelecek açıklamalara çevrildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edilecek. Öğrenciler www.vgm.gov.tr/duyurular adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024-2025 VGM burs sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.
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Ekim 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında yükseköğrenim VGM burs sonuçları sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Ön lisans, lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler ‘’VGM burs sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024-2025 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…
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VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim bursu başvuruları, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise sonuçlar için bekleyiş başladı.
Ancak VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
KYK burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine başlandı.
Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.
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VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.
VGM üniversite burs sonuçları "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.
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VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.
Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.