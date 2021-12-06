Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortaöğretim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğretim burs başvuruları ise 15 Kasım'da tamamlanmıştı. İşte VGM burs sonuçları hakkında...
2021-2022 VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM, 16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağını duyurdu. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitesi üzerinden açıklanacak ve konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.
Bunun yanında 16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları VGM internet sitesi üzerinden açıklanacak.
2022 VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Cumartesi günü resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla 2022 VGM Ortaöğretim burs sonuçlarını açıkladığını duyurdu. 2021-2022 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
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VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
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