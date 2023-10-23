VGM burs başvurusu sonuçları bekleniyor! VGM ortaöğretim burs başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM ortaöğretim (İlkokul, ortaokul ve lise) burs başvuruları 1-15 Ekim günleri arasında gerçekleştirilirken Yükseköğrenim burs başvuruları ise 20-31 ekim tarihleri arasında alınıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gözü VGM burs sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023 ortaöğretim (İlkokul, ortaokul ve lise) VGM burs sonuçlarına ilişkin detaylar...
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VGM burs sonuçları sorgulama ekranı, başvuruda bulunan adayların gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Başvuru işlemlerini 1 ile 15 Ekim günleri arasında tamamlayanların gözü "VGM burs başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 VGM ortaöğretim (İlkokul, ortaokul ve lise) burs sonuçları sorgulama ekranı...
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VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM ortaöğretim (İlkokul, ortaokul ve lise) 2023 burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM Ortaöğretim Bursu başvuru sonuçlarının 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
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VGM İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
VGM Ortaöğretim Bursu başvuru sonuçlarının ise 23 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. VGM burs sonuçları sorgulama işlemleri e-Devlet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
ORTAÖĞRETİM VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
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ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.