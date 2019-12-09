VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yükseköğrenim öğrencileri tarafından soruluyor. VGM'den ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrenceleri burs alabiliyor. Ortaöğrenim burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, yükseköğrenim öğrencileri de burs sonuç haberini almak için bekleyişini sürdürüyor. İşte VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim öğrencilerinin ise başvurularının alınması 30 Ekim'de sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından açıklanmaktadır. . Yani Yükseköğretim öğrencilerinin burs sonuçlarının Arlık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

VGM BURS SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

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BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Yükseköğrenim Bursu:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ortaöğrenim öğrencileri için alınan burs başvuruları için değerlendirme geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve sonuçları VGM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklandı.

ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan ekranda TC. Kimlik No, ad - soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini eksiksiz girdikten sonra "sorgula" butonuna basarak sonuçları öğrenebilir.