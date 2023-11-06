Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem VGM burs sonuçları açıklanıyor: 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

        VGM burs sonuçları sorgulama: 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında; yükseköğrenim başvuruları ise 20-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM bursu başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı. Burs başvurularının sona ermesinin ardından sıra sonuç sorgulamaya geldi. Peki, 2023 VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

          01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."

        • 3

          VGM BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        • 4

          ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

          Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

          Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        2 günlük sağanağın ardından işte baraj doluluk oranı! Mega kente yetmiyor!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        Kuzey Işıkları, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        ABD nükleer denizaltısı Orta Doğu'da
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur kalmıştı: Kavuştular
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Tahviller yeniden oyuna dönüyor
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Habertürk Anasayfa