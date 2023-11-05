VGM burs sonuçları sorgulama: 2023-2024 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında; yükseköğrenim başvuruları ise 20-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
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ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM bursu başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı. Burs başvurularının sona ermesinin ardından sıra sonuç sorgulamaya geldi. Peki, 2023 VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte, konuya dair detaylar...
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VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
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ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.